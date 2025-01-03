الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

موعد حسم عقوبة مودرن سبورت بعد أزمة الإسماعيلي

الإسماعيلي،فيتو
الإسماعيلي،فيتو

 طلبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الحصول على تسجيل كامل لمباراة مودرن سبورت الإسماعيلى التى أقيمت فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز، تمهيدا لإعلان القرار النهائي باحتساب نقاط اللقاء لصالح الدراويش.

وصرح مصدر أن لجنة المسابقات من المقرر أن تعلن القرار النهائي بشأن عقوبة مودرن سبورت اليوم الجمعة أو السبت على أقصى تقدير، وذلك بعد الاطلاع على الأسكور شيت الخاص بالحكم وتقرير مراقب المباراة،  بشكل دقيق.


 وجاء طلب لجنة المسابقات لكل ما يخص المباراة، بعد تلقي شكوى رسمية من جانب النادى الإسماعيلى، بشأن مشاركة نادى مودرن 6 لاعبين أجانب على مدار شوطى المباراة، وما ما يتعارض مع لوائح المسابقة التى تحظر مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة، مشاركة فعلية بصرف النظر عن عدد الأجانب المتواجدين فى القائمة.

ومن المقرر أن يتم منح الإسماعيلى نقاط المباراة باعتباره فائزا بنتيجة 3- صفر، برغم ان اللقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة كبيرة بسبب إشراك نادى مودرن سبورت 6 لاعبين أجانب فى مباراته أمام الإسماعيلى، وهو ما يعد مخالفا للائحة، بصرف النظر عن مشاركة لاعب تحت السن من بين اللاعبين الستة الذين شاركوا فى اللقاء.

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