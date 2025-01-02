مودرن سبورت يكشف حقيقة إقالة جهازه الإداري بعد واقعة الإسماعيلي

نفى مصدر مسئول بنادي مودرن سبورت ما أثير عن إقالة الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخطأ الإداري الذي حدث في مباراة الإسماعيلى بالأمس في بطولة الدوري، حيث بدأ فريق مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي ب3 لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا، وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وتنص لائحة المسابقات الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقًا للائحة الدوري المصري من رابطة الأندية أيضًا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيًّا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرًا للمباراة بنتيجة 3-0، استنادًا إلى أن العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة وهو ما حدث في مباراة الأمس

وهو الأمر الذي جعل نادي الإسماعيلي يعلن عن تقدمه بشكوى في الساعات المقبلة ضد مودرن سبورت بسبب إشراك 6 لاعبين أجانب في مباراة الفريقين.

وكانت مواجهة مودرن سبورت والإسماعيلي، قد انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة لنادي مودرن سبورت بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت على رأس فيجيري شون الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 11، رد الإسماعيلي بأخطر فرص المباراة بعد انفراد تام من نارد فرج مهاجم الإسماعيلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها جنش ببراعة.

وفي الدقيقة 38، أطلق سكالا لاعب مودرن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرًا، حيث كاد الإسماعيلي أن يخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة إلا أن لاعبيه أهدروا انفرادًا تامًّا بعد التباطؤ في التسديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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