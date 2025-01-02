الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود خطة مالية وضعها مجلس الإدارة سوف تساهم في حل الكثير من الأزمات خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع محمد صبري ومحمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك عبر من عنق الزجاجة والقادم أفضل للنادي، وبطولة الكونفدرالية الحالية أصعب من النسخة الحالية وأصعب من دوري أبطال إفريقيا ويوجد بها أندية قوية للغاية".

وأضاف: "التعاقد مع كونراد ميشالاك جاء في وقت ضيق للغاية بسبب أزمة الجابوني آرون بوبيندزا".

 

الاحتفال بالفوز التاريخي للزمالك على الأهلي 6 - 0

وعلى صعيد متصل احتفل نادي الزمالك بفوزه التاريخي على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما عام 1942 في بطولة دوري القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيس بوك صورة، وعلقت: “الحقائق التاريخية ثابتة، في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي”.

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ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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