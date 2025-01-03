أول تعليق من إنزاجي بعد تأهل إنتر ميلان لنهائي السوبر الإيطالي

السوبر الإيطالي، أكد سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، إنه راضٍ تمامًا عما قدمه فريقه، خلال الفوز على أتالانتا مساء الخميس، في نصف نهائي السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد إنزاجي لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "كان اللاعبون ممتازين.. لم يكن هناك شك في ذلك، ضد فريق يتمتع بجودة عالية.. أردنا هذا النهائي، وحققنا الخطوة الأولى".

وواصل مدرب الإنتر: "الآن، نعلم أن الخطوة الأكثر أهمية لا يزال يتعين علينا اتخاذها، لكن خلق هذا العدد الكبير من الفرص ضد أتالانتا، هو أمر يستحق الفخر".



وتابع: "لقد تصدى حارس أتالانتا لعدة فرص، بعضها من مخيتاريان ودي ماركو.. عندما تركنا فرصة تسجيل الثالث، سمحنا لأتالانتا بالعودة.. لكن لم يكن بإمكاني طلب المزيد من لاعبي فريقي".

واستطرد: "خطؤنا الوحيد هو عدم قتل المباراة في وقت مبكر، لكني حقا لا أستطيع الشكوى، بسبب الجودة التي يمتلكها خصمنا.. أنا راضٍ جدًّا، خاصةً مع كل هذه الرحلات وقائمة المباريات المزدحمة.. ومع ذلك، أظهرنا التصميم والتركيز، وتجاوزنا كل التوقعات هذا الموسم".

وحول كثرة تسجيل مدافعي النيراتزوري للأهداف، علق إنزاجي: "هذا أسلوبنا في كرة القدم.. يضغط مدافعونا ويساهمون في التحركات الهجومية، لذا يجدون أنفسهم في المواقف الصحيحة.. وما فعله دومفريس (صاحب هدفي إنتر ميلان) ليس مفاجأة، حيث يسجل دائما لإنتر وهولندا".

وخرج ماركوس تورام، مهاجم الإنتر، بين الشوطين بسبب الإصابة.. وقال المدرب الإيطالي في هذا الصدد: "لا أعرف ما إذا كان سيتمكن من خوض النهائي.. لقد أحس بتصلب في العضلات، ولم يكن يشعر بالراحة، لذا كان من الأفضل عدم المخاطرة به".

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي

وتأهل إنتر ميلان لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

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