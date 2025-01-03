الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

اختير الهولندي دينزل دومفريس، الظهير الأيمن لإنتر ميلان، كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بأتالانتا، في نصف نهائي السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض. 

وشارك دومفريس أساسيا في المباراة، ونجح في قيادة النيراتزوري لبلوغ نهائي البطولة، بتسجيله هدفي الفوز على أتالانتا (2-0)، خلال أحداث الشوط الثاني.

وجاء الهدف الأول من ضربة مقصية، بينما أحرز الهولندي الثاني من تسديدة صاروخية، أطلقها من خارج منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن النيراتزوري هو حامل لقب هذه البطولة، في آخر 3 سنوات.

 

مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

ونجح الهولندي دينزل دومفريس، خلال مباراة فريقه إنتر ميلان ضد أتالانتا، مساء الخميس، في خطف الأضواء في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

ونجح الظهير الهولندي في تسجيل هدفين، خلال الدقيقتين 49 و61، تقدم بهما لإنتر ميلان خلال الشوط الثاني.

وسار دومفريس على خطى عظماء الكرة الهولندية، بعدما هز الشباك في مباراة الليلة ضد أتالانتا.

وأفادت شبكة "أوبتا" بأن دومفريس بات اللاعب الهولندي الخامس الذي يسجل هدفا على الأقل في السوبر الإيطالي.

وحاكى صاحب 28 عامًا، ماركو فان باستن، الذي سجل هدفين من قبل بقميص ميلان في السوبر، بالإضافة إلى فرانك ريكارد، رود خوليت وويسلي شنايدر.

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

 

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 

وتأهل إنتر ميلان لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير  الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهولندي دينزل دومفريس إنتر ميلان أتالانتا نصف نهائي السوبر الإيطالي دومفريس

مواد متعلقة

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور)

شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي (صور)

تشكيل أتالانتا أمام إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية