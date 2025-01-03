الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

نجم الأهلي السابق: يجب نسيان نتيجة الذهاب ضد شباب بلوزداد

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

وجه عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للاعبي المارد الأحمر قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال عادل طعيمة في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "على لاعبي الأهلي نسيان نتيجة مباراة الذهاب أمام بلوزداد التي انتهت 6-1 للأهلي والتركيز على لقاء اليوم فقط".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "مدرب شباب بلوزداد ركز على الدعم النفسي للاعبيه، كما أن جمهور بلوزداد سيكون سلاح ذو حدين للاعبي الفريق الجزائري وقد يكون عامل ضغط عليهم".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي قادر على اللعب تحت ضغط جماهير الفريق الجزائري، مباراة اليوم ستظهر مدى قدرة حكم المواجهة على التعامل مع الظروف الصعبة".

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

 

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

 

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا – سمير محمد.

 

القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشباب بلوزداد 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن النادي الأهلي يتفوق علي شباب بلوزداد بأكثر من ضعف القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

 

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق شباب بلوزداد نحو 12.78 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق الجزائري هو خانيسا مايو بقيمة 1.40 مليون يورو، ثم يليه اسلام سليماني بـ 1.20 مليون يورو، ثم أيكن محيوص بـ مليون يورو. 

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