عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو)

أعلنت مصادر محلية سورية فجر اليوم الجمعة، أن عدوانًا إسرائيليًّا استهدف ريف محافظة حلب شمال سوريا.



وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية على أطراف المدينة".

قصف الاحتلال الإسرائيلي على معامل الدفاع في ريف حلب، انفجارات ذخيرة تظهر في الفيديو pic.twitter.com/fmaLe8GDS6 — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) January 2, 2025

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القصف الذي تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وخلف دمارًا كبيرًا.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى وقوع هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر جراء الغارات على معامل الدفاع في السفيرة بريف حلب وسط توقعات أن قوات الاحتلال تجرب أسلحة شديدة الانفجار بغارتها الأخيرة على سوريا.

والأربعاء، تعرض موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي لغارة شنتها طائرة إسرائيلية، أدت لانفجارات عنيفة في الموقع.

وفي 29 ديسمبر الماضي، ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن انفجارا عنيفا هز أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق قرب مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، ورجحت أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي، مما أدى لمقتل شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع.

جدير بالذكر أن مئات الطائرات المقاتلة والقطع الجوية الإسرائيلية والبحرية أيضا، وجهت ضربات جسيمة للأسلحة للمواقع العسكرية في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وأدت الهجمات إلى إلحاق أضرار فادحة بمنظومة الدفاع الجوي السوري وتدمير أكثر من 90% من صواريخ أرض جو السورية.

كما توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة كيلومترات في الأراضي السورية وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري بعد أن غادرته قوات الجيش السوري.

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