ما بين الثغرة والموقف الصعب، توقعات نجم الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بأبطال إفريقيا

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قادر على تحقيق الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.



وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "مباراة الاتحاد السكندري شهدت أخطاء تحكيمية، بعد عدم احتساب ركلة جزاء وطرد لاعب زعيم الثغر".



وتابع: "فريق شباب بلوزداد، لا يستطيع لعب 90 دقيقة بنفس الأداء، وأقلق من فريق مثل أورلاندو، الذي يقدم أداء جيد ويمتلك لاعبين مميزين".



وأوضح: "حال الخسارة من شباب بلوزداد، الأهلي سيكون في موقف صعب، والأهلي سيعاني من أزمة في الفترة القادمة في قائمة الأجانب حالة عدم رحيل بيرسي تاو، بسبب ضم لاعب أجنبي في يناير، وعودة أليو ديانج نهاية الموسم".



وأكمل: "محمد ربيعة مدافع سموحة، يصلح للاعب للنادي الأهلي، وأتوقع فوز الفريق أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا".

الزمالك والمصري

وعن مباراة الزمالك والمصري قال: "المصري رغم فوزه في الدوري على الزمالك وبيراميدز، كان يقدم أداءً سيئًا، لكنه قدم أداءً جيدًا أمام الأهلي رغم خسارته، وأتوقع فوز الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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