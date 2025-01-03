الجمعة 03 يناير 2025
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الأوقاف والأعلى للشؤون الإسلامية يطلقان اليوم الفعالية الكبرى "لقاء الجمعة للأطفال" من أوسيم

لقاء الجمعة للأطفال،
لقاء الجمعة للأطفال، فيتو
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تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم الفعالية الكبرى «لقاء الجمعة للأطفال» من مسجد أهل القرآن بالكوم الأخضر، إدارة أوقاف أوسيم - مديرية أوقاف الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.  

 

الأوقاف والأعلى للشؤون الإسلامية يطلقان الفعالية الكبرى «لقاء الجمعة للأطفال» من أوسيم

تهدف الفعالية إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، ضمن الجهود المشتركة لبناء أجيال واعية ومستنيرة. وتركز على تقديم محتوى يعزز وعي الأطفال، ويسهم في بناء شخصياتهم ليكونوا أفرادًا نافعين للمجتمع والوطن.  

 

يشارك عماد مهدي، الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين، في تقديم رؤية ثقافية موجهة للأطفال، فيما تدير اللقاء الدكتورة هدى حميد، مسئولة ملف الطفل بوزارة الأوقاف - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لتوجيه الأطفال نحو القيم والمعرفة.  

وتقدم الفنانة رحمة محجوب عرضًا تربويًّا بالعرائس يهدف إلى ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال بأسلوب جذاب وممتع. 

وتأتي الفعالية ضمن استراتيجية الوزارة والمجلس لتعزيز الفكر المستنير وتوجيه النشء نحو بناء سليم ومتوازن.

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