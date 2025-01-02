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أخبار مصر

بالأسماء، الأوقاف تعلن إيفاد 11 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان في دول العالم

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
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 أعلنت وزارة الأوقاف عن إيفاد ١١ إمامًا وقارئًا إلى عدد من الدول الأوروبية والأمريكية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م، يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف برئاسة معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لتعزيز الدور الدعوي لمصر في الخارج وتقديم صورة مشرفة للأئمة والقراء المصريين.  

تأكيد الريادة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير 

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا للريادة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير الذي يؤكد قيم الإسلام الحقيقية من تسامح وسلام وتعايش، كما تؤكد دور البرامج التدريبية المكثفة التي تقدمها الوزارة للأئمة والقراء، وحرصها على تأهيلهم ليكونوا على قدر كبير من الكفاءة العلمية والدعوية، بما يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية في هذا المجال.  

الأوقاف تعلن إيفاد 11 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي رمضان المبارك

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن اختيار الموفدين تم وفق معايير دقيقة، شملت التميز العلمي والقدرة على التفاعل مع الثقافات المختلفة، لتقديم صورة مشرقة للإسلام والمسلمين في الخارج، وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإيفادات نقل رسالة الإسلام السمحة وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الشعوب، إذ تم إيفاد كل من:

١. الشيخ رجائي أحمد محمد الشرنوبي – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية – للعمل بمسجد الإحسان، فرانكفورت - ألمانيا.  

٢. الشيخ حلمي أحمد عبد الفتاح – إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة – للعمل بجمعية النور، سيون - سويسرا.  

٣. الشيخ محمد حسين محمد إسماعيل – إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة – للعمل بمسجد طارق بن زياد، فرانكفورت - ألمانيا.  

٤. الشيخ أيمن عادل مصطفى عبد الحفيظ – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية – للعمل بالجمعية الإسلامية، بوليفيا (قارئا).

٥. الشيخ محمد إمام عبد الحليم زرزورة – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة – للعمل بالجمعية الإسلامية، بوليفيا (قارئا).

٦. الشيخ علي السيد حامد أحمد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية – للعمل بالمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام، البرازيل.  

٧. الشيخ محمد محمود المتولي السيد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية – للعمل بالمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام، البرازيل.  

٨. الشيخ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عيد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة – للعمل باتحاد المؤسسات الإسلامية، البرازيل.  

٩. الشيخ أحمد شحاته فوزي شحاته – إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية – للعمل بالمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام، البرازيل.  

١٠. الشيخ محمد عبد النبي أحمد رداد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية – للعمل بالمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام، البرازيل.  

١١. الشيخ هاشم حسين محمد جاد الله – إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط – للعمل برابطة العالم الإسلامي (مسجد إبراهيم البراهيم)، كاراكاس - فنزويلا.  

خدمة الإسلام والمجتمع الإنساني من خلال نشر القيم السمحة وتعزيز التفاهم بين الثقافات

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الإيفادات تؤكد التزامها الراسخ بخدمة الإسلام والمجتمع الإنساني من خلال نشر القيم السمحة وتعزيز التفاهم بين الثقافات، كما أعربت الوزارة عن رجائها للموفدين بالتوفيق والنجاح في مهمتهم، مشددة على أهمية الدور الذي يقومون به كرسُل سلام وسفراء لمصر في الخارج.  

واختتمت الوزارة بيانها بالإشادة بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الخطاب الديني المستنير، داعية الموفدين إلى تمثيل مصر بأفضل صورة وتحقيق الأهداف النبيلة التي يحملونها في هذه المهمة المباركة.

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