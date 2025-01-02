أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مديونيات القلعة البيضاء لدى اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبو العلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مطالبات اتحاد الكرة للأندية بسداد المستحقات المتأخرة لا تخص الزمالك وحده، وقيد النادي غير موقوف بسبب مستحقات اتحاد الكرة".

وأضاف: "نادي الزمالك سيقيد الصفقات الجديدة في يناير بشكل طبيعي وهناك العديد من الأندية لديهم مديونيات لدى اتحاد الكرة".

وعلى صعيد متصل احتفل نادي الزمالك بفوزه التاريخي على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما عام 1942 في بطولة دوري القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيس بوك صورة، وعلقت: “الحقائق التاريخية ثابتة، في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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