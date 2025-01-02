الدوري الإنجليزي، تنطلق الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت وتختتم الجولة بمباراة واحدة يوم الإثنين المقبل.

وتشهد الجولة الـ 20 قمة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر يونايتد وجاءت مواعيد الجولة العشرين من البريميرليج كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي

السبت 4 يناير

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساءً

بورنموث ضد إيفرتون - 5 مساءً

أستون فيلا ضد ليستر سيتي - 5 مساءً

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساءً

ستوثهامبتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

برايتون ضد أرسنال - 7:30 مساءً

الأحد 5 يناير

فولهام ضد إيبسويتش تاون - 4 مساءً

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

الإثنين 6 يناير

وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست - 10 مساءً

وأسدل الستار على مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي بمشاركة 20 فريقًا.

ويعتلي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

وسيطر ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح علي عدد من الأرقام المميزة بعد الدور الأول، فهو الأكثر تجميعًا للنقاط بعدد 45 نقطة، علاوة علي أن الريدز الأقوى هجومًا بالدوري الإنجليزي، بعدما أحرز 45 هدفًا، فضلًا عن أن الريدز هو الأقوى دفاعًا، ويشاركه أرسنال بعدما دخل مرماه 17 هدفًا فقط.

كما يعد ليفربول هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي تحقيقًا للانتصارات بعدد 14 مباراة، وأقل الفرق تعرضًا للخسارة بعد الهزيمة في مباراة واحدة، كما يشارك ليفربول فريقين في أقل الفرق تعادلًا في البريميرليج بعد نهاية الدور الأول بعدد ثلاث مباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الدور الأول

1- ليفربول 45 نقطة

2- أرسنال 39 نقطة

3- نوتينجهام فورست 37 نقطة

4- تشيلسي 35 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 32 نقطة

6- مانشستر سيتي 31 نقطة

7- بورنموث 30 نقطة

8- فولهام 29 نقطة

9- أستون فيلا 29 نقطة

10- برايتون 27 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12- برينتفورد 24 نقطة

13- وست هام يونايتد 23 نقطة

14- مانشستر يونايتد 22 نقطة

15- كريستال بالاس 20 نقطة

16- إيفرتون 17 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 15 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

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