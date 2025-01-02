تفاصيل مشاركة وزير الشئون النيابية في حوار حول تمكين الشباب

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة الجامعة خلال لقاء بعنوان "تمكين الشباب.. حلمًا.. أصبح واقعًا"

وشهد اللقاء حضورًا متميزًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم مناقشة عدة محاور تتعلق بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع.

ويأتي ذلك في أطار دور وزارة الشئون النيابية والقانونية في مهام التواصل السياسي وحرصها على تعزيز التواصل مع الشباب ورفع الوعي السياسي والنيابي.

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استعرض المستشار محمود فوزي، مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى دورها في تمثيل الحكومة داخل البرلمان، والعمل كحلقة وصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، ودعم قنوات التواصل مع الأحزاب السياسية، النقابات، المجتمع المدني، والكيانات المختلفة، للاستماع إلى آرائها ومقترحاتها، وكذا دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة المشاركة والتنمية السياسية بين الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي السياسي والنيابي لدى الشباب، مؤكدًا على استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة للجامعة وتعزيز أواصل التواصل بين الجامعة والوزارة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على تمكين الشباب، وهو ما يتجسد في المبادرات الرئاسية لتأهيلهم، وإنشاء كيانات تدريبية على رأسها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وأشار السيد الوزير إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت تمكينًا حقيقيًا للشباب، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التمكين الفعلي للشباب، والذي ظهر وبات واضحًا في تولي عدد كبير منهم مناصب قيادية على مستوى الحكومة والمحافظات والمجالس النيابية.

دور الحوار الوطني في تمكين الشباب

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى دور الحوار الوطني في تمكين الشباب، بداية من إسناد مهمة تنظيم الحوار الوطني بتكليف مباشر للمؤتمر الوطني للشباب، والاعتماد الكامل على العناصر الشبابية في تشكيل الأمانة الفنية للحوار، وحتى تخصيص لجنة للشباب ضمن المحور المجتمعي للحوار، مرورًا بتنوع الحضور من الشباب، والذين شاركوا في الجلسات المختلفة بآرائهم ومقترحاتهم، كما أكد على دور الشباب بالحوار الوطني واشتراكهم في صياغة التوصيات والمقترحات بشأن القضايا الوطنية.

جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال

وتحدث الوزير، عن جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية والشركات الناشئة، وتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار إلى اتجاه الحكومة المصرية الهادف لتمكين الشركات الناشئة، وتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأنها تعد خطوة كبيرة ومؤشر ايجابي لدعم ريادة الأعمال في مصر، حيث أن كانت مطلبًا لكثير من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة من أجل التنسيق بين كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمبادرات التي تُطلقها الدولة لرواد الأعمال.

أسئلة الطلاب واستفساراتهم

وفي ختام اللقاء، أجاب وزير الشئون النيابية على أسئلة الطلاب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم. كما أكد أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب، مشيرًا إلى أنهم شريكًا اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

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