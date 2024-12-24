الصفقة تنتظر قرارات سياسية، مكتب نتنياهو يعلن عودة فريق التفاوض من قطر

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، أن فريق التفاوض الإسرائيلي يعود من قطر إلى تل أبيب، الثلاثاء، بعد محادثات مهمة بشأن غزة على مدى أسبوع.

عودة فريق التفاوض الإسرائيلي من قطر

وأضاف مكتب نتنياهو، أن فريق التفاوض الإسرائيلي حول صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، يعود من أجل إجراء مشاورات داخلية تتعلق بالاتفاق.

في ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر مطلع قوله، إن محادثات الصفقة لم تتعثر، وبلغت مرحلة تتطلب قرارات سياسية في إسرائيل.

الخارجية القطرية تكشف تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، ودعت الجميع للتعاون مع الوساطة المصرية القطرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن "المفاوضات مستمرة ولن نترك بابا غير مطروق فيما يتعلق بامكانية الوصول إلى اتفاق".

وتابع الأنصاري أن "من يضع جدولًا زمنيًا للوصول إلى اتفاق هو من باب التنجيم ما زلنا في إطار المناقشات الفنية والتقنية".

تقليص في بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئولين فلسطينيين وإسرائيليين، أن "هناك تقليص في بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن دون التوصل إلى حل لنقاط خلاف حاسمة".

وقال مسئول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ رويترز، إنه "في حين تمّ حل بعض النقاط العالقة، لم يتم الاتفاق بعد على هوية بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس، وكذلك لم يتم الاتفاق بشأن تفاصيل النشر الدقيق لقوات إسرائيلية في غزة".

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