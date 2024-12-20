الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شهب الدببيات تزين سماء ليلتي 21 و22 ديسمبر

شهب الدببيات، فيتو
شهب الدببيات، فيتو
ads

 أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) تزين سماء 21 و22 ديسمبر، وهي من الزخات الشهابية الخفيفة.

سبب تسمية شهب الدببيات بهذا الاسم

ويبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغباري المتناثر على طول مدار المذنب  Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1790.

وتسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها  والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها في ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر.

وقال تادرس إن  الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء  ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

القمر في طور التربيع الثاني

ويترائى القمر في 23 ديسمبر في طور التربيع الثاني حيث يضيء نصف قرصه فقط، ويشرق متأخرا بعد منتصف الليل وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس (اتجاه الشرق) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق.

ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند حلول الظهر، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

ويشرق القمر يوم 25 ديسمبر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 1:50 صباحا تقريبا ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

و نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية..

ويشرق القمر 28 ديسمبر فى  الـ 4:40 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزخات الشهابية الشهب العين المجردة السليمة الغلاف الجوي القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث زخات الشهب شهب الدببيات علم الفلك

مواد متعلقة

درجات الحرارة غدا الأربعاء 18- 12- 2024 في مصر

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة

أمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

درجات الحرارة اليوم، العظمى في القاهرة 20 والصغرى في كاترين 3

تقلبات جوية تشهدها البلاد في آخر أيام الخريف.. اضطراب بملاحة البحر الأحمر وخليج السويس.. أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.. شبورة كثيفة على الطرق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14 -12- 2024

أمطار وشبورة كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14- 12- 2024

الجوزاء، ملكة الزخات الشهابية تزين سماء الليلة
ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية