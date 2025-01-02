الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

60 ألف جنيه حجم تراجع أسعار سيارات هافال في السوق المصرية

سيارات هافال
سيارات هافال

سيارات هافال، شهدت أسعار السيارات بداية العام الجديد. 2025، ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات، لكن عكس ما جرت العادة تراجعت أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025 في السوق المحلي بقيمة تصل نحو 60 ألف جنيه.


أسعار سيارات هافال H6 موديل 2025
 

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات الجديدة التي لحقت أسعار سيارات هافال طرازات 2025، تراوحت قيمة التراجع ما بين 50 الي 60 الف جنية، بالتزامن مع مطلع العام الجديدة 2025، ويساهم في تحسين المبيعات داخل السوق المصرية، ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارات وهي كالتالي:- 


يصل سعر الفئة الأولى Standard مليون و400 ألف مليون و350 ألفا
 

يصل سعر ثاني فئة  Deluxe مليون و520 ألف مليون و470 ألفا
 

يصل سعر ثالث فئة Deluxe SR مليون و550 آلاف مليون و500 ألف
 

يصل سعر فئة High Deluxe مليون و680 ألف مليون و620 ألفا
 

وزودت سيارات هافال H6 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.
 

حصلت سيارات هافال علي العديد من وسائل الامان ابرزها 2 وسادة هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS،  توزيع إليكتروني للفرامل EBD، خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC،  أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB،  مساعد للفرامل BA، ثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، مثبت سرعة،  نظام مراقبة ضغط الاطارات، حساسات ركن خلفية،  كاميرا خلفية

 

وأضافت لسيارات هافال مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح شبورة خلفية، مرايات كهرباء،  إشارات بالمرايات الجانبية LED، مفتاح ذكي، زر تشغيل / إيقاف المحرك، سخانات بالزجاج الخلفي،  مكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، جنوط رياضية 18 بوصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات التطبيقات الذكية هافال H6 تخفيض اسعار جموعة جي بي غبور أوتو جي بي غبور اوتو سيارات هافال
ads

الأكثر قراءة

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

الصور الأولى من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك

منوعات

المزيد

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 2-1-2025 في السوق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

تفسير رؤية المطلقة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية