تركيب جهاز إنذار مبكر لرصد ومراقبة جودة مياه الشرب بمأخذ قرية دندرة في قنا

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا تركيب جهاز إنذار مُبكر لرصد ومراجعة جودة نوعية المياه بمجرى نهر النيل وذلك بمأخذ محطة مياه الشرب بعزبة يوسف بقرية دندرة التابعة لمركز ومدينة قنا

وذلك في حضور الدكتور محمود عبد الكريم عضو المكتب الفني للإدارة العامة للرصد البيئي والتغير المناخي بالوزارة.

جودة المياه بقنا

وأشار وكيل الوزارة أن هذا الجهاز يهدف إلى الرصد الدوري والمتابعة لنوعية وجودة المياه في تلك المنطقة وذلك على مدار اليوم بمعدل قياس لكل 15 دقيقة.

وأضاف أن الجهاز يعمل على قياس دلالات التلوث داخل المياه وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية نحو الإصحاح البيئي والحفاظ على مياه نهر النيل.

الشركة القابضة لمياه الشرب

مشيرًا إلى اختيار الموقع المحدد وفقًا للجنة المشكلة من ممثل الإدارة العامة للرصد البيئي والتغير المناخي بالوزارة ومُمثل الشركة القابضة لمياه الشرب بناءً على المسح البيئي للمنطقة ورصد بعض مصادر التلوث واستجابة لمطالب المواطنين نحو دعمهم للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم وذويهم.

مضيفًا إلى تركيب الجهاز بإشراف ومتابعة من الدكتور محمود عبد الكريم والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والدكتورة فاتن محمود عبد الله مدير الرصد البيئي بمديرية الصحة وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة في المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والدكتورة حنان عبد الباقي مسؤول المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

مبادئ التنمية المستدامة

وأوضح وكيل الوزارة أن الجهاز سوف يعمل بالطاقة الشمسية وذلك في ضوء تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 نحو إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية المختلفة والحفاظ على البيئة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمآخذ المياه والتأكد من جودة المياه وسلامتها بما يعود بالنفع في الحفاظ على صحة المواطنين.

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