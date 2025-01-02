إدارة المخالفات تنجح في ضبط 20 وصلة خلسة و15 محضرًا لحالات رش مياه بقنا (صور)

انتقلت إدارة المخالفات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا لتنفيذ حملة مكثفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بضرورة التصدي للمخالفات والعمل على تحسين تحصيل مستحقات الشركة.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 20 وصلة خلسة و15 محضرًا لحالات رش مياه داخل مدينة قوص، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة لضبط المخالفات.

العملاء المتأخرين بمنطقة السادات

كما قامت اللجنة، بقيادة المهندس محمد عبد المنعم، بتكثيف الجهود لتقليل الفاقد وتحقيق تحصيل فاعل للمتأخرات.

وقد نجحت الحملة في تحصيل مبالغ كبيرة من العملاء المتأخرين بمنطقة السادات، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على مستحقات الشركة وتعزيز كفاءة الموارد.

هذه الإنجازات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأداء وضمان التزام العملاء بالقوانين، مما يسهم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.

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