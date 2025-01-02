الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نيسان تتصدر قوائم مبيعات السيارات الملاكي محليا خلال 11 شهرا من 2024

سيارات
سيارات

مبيعات السيارات، استعرض تقرير مجلس معلومات الاميك، إجمالى مبيعات السيارات، خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024، بعد تصدر سيارات  نيسان على الحصة الاعلى مبيعا فى السوق المصرى، وبلغت نحو  14.9% اى ما يعادل بيع مايقرب من 13.300 ألف سيارة.

مبيعات السيارات خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، إجمالى مبيعات السيارات الصينية شيرى خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024، وبلغت نحو 13.7% اى مايعادل  12.200 ألف سيارة، مما يجعلها تحتل المركز الثانى، بينما كانت سيارات شيفرولية فى المركز الثالث بعد بيع مايقر من 11 الف سيارة أي مايعادل 12.3 % من الحصة السوقية فى السوق المصرى.

 

ترتيب مبيعات السيارات فى السوق المحلى 

وتابع تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، أن المركز الرابع كان  من صالح سيارات هيونداي، بحصو سوقية تصل نحو  11.7% اى مايعادل بيع 10.400 ألف سيارة، ثم المركز الخامس كان لصالح سيارات  تويوتا، بعد بيع مايقرب 8.800 الف سيارة، بحصة سوقية تصل نحو  9.9% سيارة، وفى المركز السادس كان لصالح سيارات إم جي، بعد استحوذها على حصه سوقية تصل نحو  9.9% بإجمالى أي مايعادل بيع 6.100 ألف سيارة.

وأشار تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، إلى أن المركز السابع كان لصالح سيارات بي واي دي، بحصة سوقية تصل نحو  4.9% اى مايعادل بيع مايقرب 4.300 ألف سيارة، وفى المركز الثامن سيارات كيا بحصة سوقية تصل نحو  3.5% اى ما يعادل 3.100 ألف سيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجمالي مبيعات السيارات السيارات في مصر السيارات الأميك المرتبة الثانية العام الجاري سوق السيارات سوق السيارات في مصر هيوندا بي واي دي شيفرولية مبيعات سوق السيارات مبيعات السيارات
ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

منوعات

المزيد

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية