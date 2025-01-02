الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

خبير استراتيجي: 2025 ليس عام التسويات بل توسع الاشتباكات وتغيير جغرافيا المنطقة

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، الخبير الاستراتيجي ورئيس مركز القدس للدراسات، إن عام 2025 سيشهد تداعيات زلزال 7 أكتوبر على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحرب تعني تغيير الوضع، حيث تبدأ بأهداف وأطراف معينة وتنتهي بأهداف وأطراف مختلفة.

 

انتقال حرب غزة إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران

وأضاف عوض، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الحرب بدأت في قطاع غزة، ثم انتقلت إلى لبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن هذه الجبهات ما زالت مفتوحة ولم تُغلق حتى الآن.

 

جنوب لبنان مهيأ للعودة إلى الاشتباك

وذكر، أن جنوب لبنان ربما يكون مهيأ للعودة إلى الاشتباك، مشيرًا إلى أن ما احتلته إسرائيل من سوريا يبلغ 440 كيلومترًا، وبالتالي فهي أكبر من مساحة قطاع غزة البالغ 350 كيلومترًا.

 

توسع الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته

وتابع عوض أن توسع الاحتلال في اعتداءاته سيؤدي إلى حدوث العديد من الاشتباكات والمواقف، بالإضافة إلى الحرب التي قد تبدأ على اليمن بشكل مختلف، وهو قرار أصدرته إسرائيل وأمريكا. مضيفًا: "2025 ليس عام التسويات، بل استمرار هذه الاشتباكات، إذ تغيرت جغرافيا منطقة الشرق الأوسط".

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إسرائيل قطاع غزة لبنان سوريا إيران اليمن

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