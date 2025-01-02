الخميس 02 يناير 2025
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استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

أعلن أربعة أعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء عن تقديم استقالة من مجلس النقابة، بسبب قرار نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا 

وجاءت الأسماء كالتالي:


ا. دكتور ابراهيم الزيات
د. طارق منصور
د. أحمد السيد
د. أحمد علي 
 

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للأطباء

 

وكان قد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي كان مقررا عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

 

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، قد عقدت اجتماعا؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

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كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسئولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.

 

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