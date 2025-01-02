الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

رئيس مركز قوص: تحرير 6 محاضر تموينية متنوعة ضد أصحاب المخابز المخالفة (صور)

تحرير 6 محاضر تموينية
تحرير 6 محاضر تموينية متنوعة

أكد حسين الزمقان، رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، أنه تم تحرير 6 محاضر تموينية متنوعة ضد أصحاب المخابز في جولة مفاجئة اليوم استهدفت المرور علي مخابز المدينة للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

وذلك في إطار متابعة قيادات الوحدة لأداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلال جولته طه الحسيني رئيس الرقابة التموينية  بادارة تموين قوص وعادل حمدان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة.

محاضر متنوعة بقنا

أوضح رئيس المركز أن أعمال الحملة شملت المرور على 5 مخابز بدائرة المدينة الأم وبعض المحال، تم  خلالها تحرير 6 محاضر متنوعة منها مخالفات لتوقف عن الإنتاج وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 محضر ذبح خارج السلخانة ومحضر للمنتجات مجهولة المصدر.
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