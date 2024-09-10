تبدأ بـ"بتحداكي"، كريم محسن يضع اللمسات الأخيرة على أغانيه الجديدة (صور)

يتواجد المطرب كريم محسن بالوقت الحالي لتجهز مجموعة أغاني جديدة من المفترض طرحهما قريبًا بشكل السينجل على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغاني كريم محسن الجديدة

ويضع كريم محسن اللمسات الأخيرة على أغانيه المفترض طرحها قريبًا ويبدأ بأغنية بتحداكي والتي من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى.

ويتعاون كريم محسن في أغانيه السينجل الجديدة المفترض طرحها قريبًا علي فترات متقاربة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومنهم محمود عادل كلازا وكريم نيازي.

وكان قد طرح المطرب كريم محسن ، أول أغاني ألبومه الجديد التي جاءت بعنوان “عاندنا ليه” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية كريم محسن الجديد “عاندنا ليه” من كلمات عمرو المصري ومن ألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد ياسر.