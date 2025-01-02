الخميس 02 يناير 2025
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محافظ قنا يشيد بجهود الإدارة المالية في تعظيم الإيرادات وتحسين الأداء المالي

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا

 ​​أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بجهود عبدالراضي أبوالنجا عبداللاه، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا وعضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، لإسهامه الكبير في استيداء وتحصيل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة، مما ساهم في تعظيم إيرادات المحافظة خلال العام الماضي.

 

تشجيع أبناءها من المراقبين الماليين

 ويأتي ذلك في إطار تبني وزارة المالية لفكرة تحفيز وتشجيع أبنائها من المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات في الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز الدور الرقابي الفعّال.

 

كما أشاد محافظ قنا بجهود فريق العمل بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، برئاسة حمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد الصبور محمد كيلاني، رئيس الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع الحسابات والمديريات المالية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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