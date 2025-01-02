التحفظ على قائد دراجة نارية أنهى حياة شخص بدار السلام

قررت جهات التحقيق التحفظ علي قائد دراجة نارية بمنطقة دار السلام، 24 ساعة علي ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لاتهامه بدهس شخص.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بوفاة شخص بدائرة القسم، متأثرا بإصابته إثر اصطدام دراجة نارية مجهولة به، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الدراجة النارية ملكه بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.