الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

التحفظ على قائد دراجة نارية أنهى حياة شخص بدار السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت جهات التحقيق التحفظ علي قائد دراجة نارية بمنطقة دار السلام، 24 ساعة علي ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لاتهامه بدهس شخص.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بوفاة شخص بدائرة القسم، متأثرا بإصابته إثر اصطدام دراجة نارية مجهولة به، ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الدراجة النارية ملكه بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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دار السلام مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية

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