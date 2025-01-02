الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

محمد صلاح على رأس المرشحين لهذه الجائزة

المرشحين لجائزة أفضل
المرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المرشحين  لجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر ديسمبر الماضي.

 

وتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس القائمة التي ضمت كل من زميله في الفريق ترينت الكسندر أرنولد ومورجان جيبس ​​وايت لاعب نوتنغهام ودين هويسن لاعب بورنموث وألكسندر إيزاك، من نيوكاسل وجاكوب مورفي لاعب نيوكاسل وكول بالمر، لاعب تشيلسي وأنتوني روبنسون لاعب فولهام

ساعد محمد صلاح ليفربول على تحقيق أربعة انتصارات وتعادلين في مبارياته الست طوال الشهر.

وظهر صلاح بشكل مبهر حيث شارك في 14 هدفًا  وهو أكبر عدد من الأهداف في شهر واحد منذ لويس سواريز في ديسمبر 2013.

سجل  صلاح سبعة أهداف وصنع مثلها ليساعد فريق أرني سلوت على الحفاظ على مكانه في صدارة الترتيب.

 

 

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