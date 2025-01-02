التحفظ على بطل فيديو تعذيب وقتل الكلاب الضالة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق التحفظ على شخص قام ببث فيديو يظهر خلاله وهو يقوم بتعذيب الكلاب الضالة بالإسكندرية، وذلك 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتعذيب الكلاب الضالة بالإسكندرية.



وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتعذيب وقتل الكلاب الضالة بحى البيطاش بالإسكندرية.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية) بقيام المشكو فى حقه بتعذيب الكلاب الضالة بالشارع وتشريسها مما نتج عنه نفوق الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( عاطل – مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد بيع الكلاب والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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