ساخرون، مناخوليا.. تسريب امتحانات الصف الأول الابتدائي

خارج عنبر العقلاء.. وخلف سور سرايتنا الصفراء.. ستجد أناسا يتداولون فيما بينهم أخبارا غريبة الأطوار.. أخبارا لا قيمة لها إذا ما لم يتداولها رواد السوشيال ميديا فيما بينهم.. خارج سور سرايتنا الصفراء ستجد أخبارهم التافهة ككرات الثلج تكتسب أهميتها بكثرة دحرجتها فيما بينهم ليل نهار بسبب أو بدون سبب، فأهم خبر لديهم الآن هو انطلاق امتحانات الصف الأول الابتدائي..

فمن الوزير للغفير ومرورا بالناظر والمدرس والمدير الكل يتداول الخبر بتحليلاته وتفسيراته ونتائجه ومبرراته، لا لشيء سوى لركوب الترند الذى يصنعه الخبر التافه.. لدرجة أن المواقع الإخبارية باتت تتنافس فى نشر نماذج أسئلة امتحانات الصف الأول الابتدائى ومواعيد الامتحانات وإجاباتها النموذجية.



مناخوليا تعليمية سوشيالية يعيشها مجموعة من المجانين الذين يقطنون خلف سور مستشفى العباسية الذين يبحثون عن خطوات الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائى -بى دى إف- والدخول برقم الجلوس، واسم الباشا تلميذ أولى ابتدائى بذات نفسه وبشحمه ولحمه حتى تفاجأوا مؤخرا بخبر يشير إلى تسريب امتحانات الصف الأول ابتدائى إمعانا فى ركوب الترند..

أما نحن هنا فى عنبر العقلاء فنضرب كفا بكف على ما نسمعه من خزعبلات تأتينا من خارج العباسية، ونحمد الله على كوننا ليس لدينا وزير تعليم كى يطور لنا مناهجنا ويصيب أبنائنا بالعُقد والكلاكيع التعليمية، بينما هم يا ولداه ما زالوا لم يستطيعوا التحكم فى أناملهم!

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