الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

تعليمات مشددة من أمين البحوث الإسلامية لوعاظ الأزهر

أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد منطقة وعظ الدقهلية

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي منطقة وعظ الدقهلية ولجنة الفتوى الرئيسة بالمحافظة، حيث اطلع خلال جولته بالمنطقة على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، للوقوف على واقع العمل الفعلي والخطط المستقبلية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة المتابعة المستمرة لعمل الوعاظ والواعظات على أرض الواقع.

أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد منطقة وعظ الدقهلية ويؤكد على ضرورة تكثيف جهود التوعية بالمحافظة

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية خلال زيارته للمحافظة؛ أننا في حاجة لتكثيف التواجد بين الناس وتلبية احتياجاتهم المعرفية فيما يتعلق بالقضايا التي تلامس واقعهم، والوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم، مؤكدًا على ضرورة الشعور بالمسئولية الدينية والمجتمعية خاصة وأن المحافظة تعتبر من أكبر المحافظات من حيث عدد الوعاظ.

التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية

كما أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة.

وأوضح خلال تفقده لجنة الفتوى الرئيسة بالمحافظة، الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وتحمّل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري.

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