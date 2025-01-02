الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

"البحوث الإسلامية" يعلن موعد الاختبارات النهائية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث خلال شهر رمضان

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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يعقد مجمع البحوث الإسلامية يوم الإثنين المقبل، المقابلات الشخصية لوعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية التي عُقدت في وقت سابق، وذلك لاختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر الشريف في الخارج، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

"البحوث الإسلامية" يعلن موعد الاختبارات النهائية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث خلال شهر رمضان

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن المقابلات الشخصية تأتي كمرحلة ثالثة بعد الاختبارات التحريرية والشفوية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، وذلك لضمان اختيار أفضل الكفاءات العلمية والدعوية التي سيتم إرسالها إلى دول العالم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من تلك البعثات خلال الشهر المبارك، ونشر المنهج الوسطي للأزهر الشريف.


أضاف الجندي أن المجمع حريص على ضمان الشفافية الكاملة والمصداقية التامة في اختيار أفضل النماذج من وعاظ الأزهر للقيام بدور توعوي مهم يحقق رسالة الأزهر وينشر المفاهيم الصحيحة بين الناس في مختلف دول العالم.

رابط معرفة مواعيد اختبارات مسابقة الابتعاث من مجمع البحوث الإسلامية 


وللاطلاع على موعد ومكان المقابلة يمكنكم الدخول على هذا الرابط 
 

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