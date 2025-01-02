رئيس الأسقفية يترأس صلاة عيد الميلاد بمركز 15 مايو للإصلاح والتأهيل

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلاة عيد الميلاد في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة ١٥ مايو، وذلك بحضور مجموعة من قساوسة وخدام الكنيسة للاشتراك في الصلاة مع النزلاء حيث اصطحب المطران القس يشوع بخيت راعي هذه الخدمة لمشاركته الصلاة، والقس كنن حمدي داود راعي الكنيسة الأسقفية بالسادات.

وتقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للنزلاء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التي يقدمها القس يشوع بخيت راعي خدمة الإصلاح والتأهيل شهريًا، كذلك فإن رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي يترأس صلوات الأعياد.

وتساعد الخدمة في تسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة الإصلاح والتأهيل في الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عامًا وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظرًا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر، بالإضافة إلى النزلاء المصريين.

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