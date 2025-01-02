التصحيح والتصويب يتم عند الحاجة، مصطفى مدبولي يكشف معايير تقييم الوزراء والمحافظين

كشف حساب الوزراء والمحافظين في حكومة مصطفي مدبولي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تقييمًا مستمرًا يتم لأداء الوزراء والمحافظين، سواء من قبل مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التصحيح والتصويب يتم عند وجود أي قصور يحتاج إلى تحسين.

وأوضح مدبولي أنه، كما وعدت الحكومة، سيتم تقديم تقرير نصف سنوي إلى البرلمان حول أداء الحكومة، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية ومتابعة الإنجازات.

وأضاف مصطفي مدبولي أن جزءًا من فلسفة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يرتكز على تطوير الأداء الحكومي، معتبرًا أن التحدي الأكبر يكمن في النزول بخطط التطوير إلى المستويات الإدارية الأدنى. وأشار إلى أن الحكومة لديها مستهدفات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في إدخال الخدمات على المنصة الرقمية.

وفيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماعه بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمراجعة الخطوات الجارية في هذا الملف الحيوي، موضحًا أنه سيتم الإعلان بشكل دوري عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

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