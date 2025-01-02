الخميس 02 يناير 2025
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القبض على شخصين بتهمة اقتحام سوبر ماركت في قنا

مديرية أمن قنا
مديرية أمن قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على اثنين متهمين بتهمة اقتحام سوبر ماركت وسرقته بالإكراه والشروع في سرقة آخر داخل بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا، مفاده سرقة سوبر ماركت بالإكراه بالأسلحة النارية والشروع في سرقة آخر بمناطق مختلفة داخل البندر.

تفاصيل البلاغ بقنا

وبعد تكثيف التحريات والمجهودات الأمنية تم القبض على المتهمين 2 من قرية السمطا مركز دشنا وبحوزتهما بندقية آلية وكمية من البنادق الخرطوش وطلقات نارية، بتهمة اقتحام سوبر ماركت وسرقة ماكينة فوري وتابلت بالإكراه والشروع في سرقة آخر بدائرة البندر.

تم ضبطهما والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية السمطا مركز دشنا مديرية أمن قنا قرية السمطا مركز دشنا

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