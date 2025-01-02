الخميس 02 يناير 2025
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تعطل الأجهزة الطبية بوحدة صحة الصياد في قنا (صور)

وحدة صحة الصياد في
وحدة صحة الصياد في قنا

تفقد تاج جلال ابو سداح، رئيس مدينة نجع حمادي ، شمال محافظة قنا، بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية الصياد التابعة للوحدة المحلية القروية بالرحمانية.

 

وتفقد سير العمل بالوحدة الصحية من متابعة دفتر الحضور والانصراف والتأكد من توافر جميع الأمصال والأدوية داخل الوحدة الصحية، وتلاحظ له وجود بعض الأجهزة الطبية لا تعمل حيث أوصى باستبدال هذه الأجهزة لكي تعمل على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام وخالد محمد سعيد مدير إدارة المتابعة الميدانية ورجب أحمد محمد مفتش بادارة المتابعة الميدانية، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور  خالد عبد الحليم محافظ قنا إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعات الميدانية على أرض الواقع على مستوى كافة القطاعات المعنية.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

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