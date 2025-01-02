تعطل الأجهزة الطبية بوحدة صحة الصياد في قنا (صور)

تفقد تاج جلال ابو سداح، رئيس مدينة نجع حمادي ، شمال محافظة قنا، بزيارة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية الصياد التابعة للوحدة المحلية القروية بالرحمانية.

وتفقد سير العمل بالوحدة الصحية من متابعة دفتر الحضور والانصراف والتأكد من توافر جميع الأمصال والأدوية داخل الوحدة الصحية، وتلاحظ له وجود بعض الأجهزة الطبية لا تعمل حيث أوصى باستبدال هذه الأجهزة لكي تعمل على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام وخالد محمد سعيد مدير إدارة المتابعة الميدانية ورجب أحمد محمد مفتش بادارة المتابعة الميدانية، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعات الميدانية على أرض الواقع على مستوى كافة القطاعات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.