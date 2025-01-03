الجمعة 03 يناير 2025
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سياسة

بعد حسمه في البرلمان، تعريف الخطأ الطبي وعقوبته في قانون المسؤولية الطبية

لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب، فيتو

شهدت اجتماعات لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الأسبوع الحالي، حسم تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وترصد فيتو، تعريف كل منهم، والعقوبة المترتبة على الخطأ الجسيم.

 

تعريف الخطأ الطبي 

جاء تعريف الخطأ كبند 10 في المادة 1 في مشروع القانون، كالتالي:
١٠- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

الخطأ الطبي الجسيم

وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم، كما وافقت عليه اللجنة، كبند 11 في المادة 1، كالتالي:

١١ - الخطأ الطبي الجسيم:

الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية

وجاءت العقوبات بمشروع القانون كالتالى:

مادة 27:

 

يعاقب بغرامة مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمتلقي الخدمة.

وتكون عقوبة الحبس في حالة الخطأ الطبي الجسيم سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات للخطأ الطبي الجسيم.

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