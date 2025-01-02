الفريضة الغائبة في روشتة رجال الأعمال للخروج من الأزمة

بعيدًا عن غوغائية وفجور ذباب السوشيال ميديا في التعامل وتحليل نتائج لقاء رئيس الوزراء مؤخرًا مع نخبة من كبار رجال المال الأعمال الوطنيين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعيشها البلاد منذ سنوات، فإن ما قدموه من آراء وتوصيف دقيق لأسباب الأزمة وتداعياتها على قطاعات الاقتصاد والشعب والأهم ما قدموه من روشتة للإنقاذ يمكن أن تشكل برنامج عمل مبدئيا للتعامل مع الأزمة، وهو ما يستحق الإشادة به والتشجيع للاستمرار، ويدفع للتحرك مع الجميع لبحث كل السبل والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الطاحنة اليوم وليس غدًا.

وإذا كان اللقاء قد رصد أربعة أخطار حادة للأزمة تمثلت في ارتفاع أعباء خدمة الدين العام، وأيضًا ارتفاع فائدة الإقراض لنحو 32%، ووجود فجوة دولارية تقدر بنحو 22 مليار دولار، وارتفاع معدلات التضخم لنحو 27% أو 30%، إلا أن هناك ضلعًا خامسًا للأزمة..

ويتمثل في أزمة غياب الوضوح في الالتزامات الضريبية المستحقة على شركات الاستثمار، نتيجة كثافة التعديلات المتلاحقة على قوانين الضرائب خلال السنوات العشر الأخيرة، والتى تبلغ نحو 18 تعديلًا تشريعيًّا، تفرض تعامل الشركات مع نحو خمسة قوانين ضريبية مختلفة خلال فترة المحاسبة الضريبية الواحدة..

وهو أمر يمثل أحد محاور هروب الاستثمارات، ولا يقل خطورة عن اضطراب سوق النقد المحلي الذي نعانى منه، ويتطلب تدخلًا عاجلًا من الدولة، ويتطلب أيضًا لقاء عاجلًا من رئيس الوزراء مع خبراء المحاسبة الكبار للاستماع إلى رؤيتهم، وما رصدوه من مشكلات حادة فى المعاملات الضريبية المختلفة وتأسيس الشركات، والتي تشكل أحد أسباب عزوف المستثمرين المحليين والعرب قبل الاجانب عن إنشاء توسعات جديدة لمشروعاتهم في الوقت الراهن وهروب الكثير منهم لبلاد مجاورة..

المهم، إن لقاء رئيس الوزراء مع رجال البزنس والاستثمار كان فاتحة خير لإنهاء حالة الصمت والركود، وزمن الصوت الواحد بين السلطة الإدارية ومجتمع الأعمال، وما خرج به الاجتماع يعد مسودة جيدة لخارطة طريق عملية تبنى عليها لجان الانقاذ المزمع تشكيلها بين رجال الحكومة وممثلي قطاعات المال والأعمال المختلفة، لوضع الحلول العملية والناجحة لإعادة عربات قطار الاقتصاد الوطنى إلى القضبان مرة أخرى..

ولا عزاء لأهل الخراب والدمار المتربصين ببلادنا خلف ميكروفوناتهم في الفضاء الخارجي.. سترقص الغربان يومًا على جثثهم ولن يجدوا من يشرف دمعة وحدة على فراقهم.

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