الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إيرادات أول أيام عرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

فيلم البحث عن منفذ
فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، فيتو

انطلق أمس الأربعاء، عرض فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” بطولة الفنان عصام عمر، وذلك بدور العرض السينمائي المصرية ضمن موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2025. 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 425 ألف جنيه، وذلك في اليوم الأول من العام الجديد. 

أبطال فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية،  ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فيلم البحث عن منفذ عصام عمر ركين سعد
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