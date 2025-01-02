حزب المؤتمر: التحول الرقمي يوفر الوقت والمال ويحسن مستوى الخدمات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمي والميكنة خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية، إضافة لتقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، ومساندة الشباب على المنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، إضافة للتشجيع على ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.

طرح العديد من المبادرات التى تعمل فى إتاحة فرص عمل للشباب

وأكد، أن الاستراتيجية تستهدف طرح العديد من المبادرات التى تعمل فى إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة، ويكون ذلك من خلال تنفيذ كل متدرب عدد من المشروعات التكنولوجية، لافتا إلى أن التحول الرقمي يعني ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها لتتمكن من تقديمها بشكل ميسر حيث تم في عام 2020 اكتمال بناء البنية المعلوماتية المصرية، وربط كل قواعد بيانات الحكومة المصرية وأكثر من 100 قاعدة بيانات.

مواكبة التطور التكنولوجي واللحاق بركاب الذكاء الاصطناعي

وشدد، على أن الدولة عازمة على مواكبة التطور التكنولوجي واللحاق بركاب الذكاء الاصطناعى، ومكينة كل الخدمات فى مختلف القطاعات، وهو ما يعني سرعة الانتهاء من استخراج التراخيص العامة ورخص التشغيل وهناك العديد من القطاعات الاستثمارية التي أصبح يتم استخراج الرخصة فى خلال 48 ساعة بعدما كان الأمر يستغرق أكثر من ثلاثة شهور، وهو ما يؤكد أن الاستراتيجية الرقمية سيكون لها دور كبير فى دعم رؤية مصر 2030.

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