أسرة أول مولودة فى مصر 2025: شاركنا جميعا فى اختيار الاسم (فيديو)

لحظات من الفرحة والسعادة شهدتها قرية النواهض بمركز أبوتشت في شمالي محافظة قنا بولادة أول مولود في مصر للعام الجديد 2025، لتكون بذلك المرة الرابعة على التوالي التي تسجل فيها أبوتشت هذا الحدث المميز.

وقال مرزوق محمد عبدالمبدي، عم الطفلة: إن الفرحة عمت الأسرة والعائلة بأكملها فور سماعهم الخبر السار، مُشيرًا إلى أن عائلته كانت تتوقع أن تكون الطفلة هي أول مولودة في مصر لهذا العام. وأضاف قائلًا: "إن شاء الله يجعلها سنة سعيدة ومبروكة علينا وعلى كل المصريين".

اختيار اسم المولودة مسبقا

وذكر مرزوق أن العائلة كانت قد اتفقت على اختيار اسم المولودة، حيث اختارت ابنة شقيقه اسم "إلين"، وهي الطفلة الخامسة بين أشقائها: "مجاهد، مرزوق، شيماء، محمد"، موضحا أن الطفلة وُلدت في عيادة خاصة بمركز أبوتشت في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

وأشار عم الطفلة إلى أن الخبر انتشر بسرعة في القرية، مما أضفى المزيد من البهجة والتفاؤل على جميع الأهالي الذين شاركوا الأسرة فرحتها. وقال: "إننا أسرة مترابطة، واسم المولود ليس محصورًا في اختيار الأب أو الأم فقط، بل الجميع يساهم في اقتراح الأسماء".

أول مولودة فى مصر 2025

وأضاف مرزوق أن الأسرة تشعر بسعادة غامرة لأن ابنتهم "إلين" أصبحت أول مولودة في مصر لعام 2025، متمنيًا أن يكون هذا العام عام خير وبركة على مصر والعالم العربي والإسلامي.

يُذكر أن أول مولود في مصر لعام 2024 كان طفلًا ذكرًا يُدعى "عبدالله كرم عبد الله" من قرية المحارزة بأبوتشت، بينما كان أول مولود لعام 2023 هو "فوزي أحمد فوزي" من القرية ذاتها وفي عام 2022، كانت الصدارة أيضًا من نصيب قرية المحارزة بمولود أُطلق عليه اسم "مالك عاطف عبد اللاه".



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