طلاب جامعة جنوب الوادي يؤدون امتحاناتهم بمجمع مدرجات "علوم 2" لأول مرة (صور)

أدى طلاب جامعة جنوب الوادي امتحاناتهم لأول مرة في مجمع مدرجات علوم 2، ضمن أجواء راعت فيها الجامعه توفير الراحة لأبنائها الطلاب، وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد الامتحانية والدراسية.

تطوير البنية التحتية بجامعة جنوب الوادي

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة أن مجمع طلاب كليه العلوم يستوعب 1200 طالب، مضيفا أنه تم تزويد هذه المدرجات بمقاعد مرقمة وتوفير التهوية والإضاءة الكافية لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقاعد الامتحانية.

وقال رئيس الجامعة إن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار تطوير البنية التحتية بالجامعة والاهتمام بالمظهر الحضاري والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

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