الأسطى سناء، قصة كفاح أول سيدة صعيدية تعمل سائق ميكروباص على خط "قنا - نجع حمادي" (فيديو)

في سابقة تعد الأولى من نوعها في صعيد مصر تقف سيدة مرتدية عباءة سوداء وتضع على رأسها الغطاء، تدخل إلى موقف نجع حمادي وهي تقود سيارة ميكروباص، ينادي رئيس الموقف “يلا يا ست سناء عليكِ الدور حملي”، يلتفت الجميع ويقف احترامًا وتقديرًا لتلك السيدة المكافحة التي قاربت على الستين عامًا، والتي تنفق على أسرتها المكونة من 5 أبناء ولديها 8 أحفاد، لم تقف مكتوفة الأيدي بعد وفاة زوجها وترك لها إرثًا مثقلًا بالديون وسيارة ميكروباص لم ينتهِ من أقساطها.

“فيتو” التقت السيدة المكافحة سناء غريب التي تعد أول سيدة تقود سيارة ميكروباص وتعمل على خط مدينتي قنا/نجع حمادي.

قصة كفاح سيدة الميكروباص

وقالت "الأسطى سناء” عن سر امتهانها مهنة الرجال: "قمت بدور الأب والأم في آن واحد فبعد أن رحل زوجى عام 2007 قررت تحمل المسؤولية لتربية أبنائي محمد وأحمد وثلاث بنات هنَّ مها ومنى وهبة، وتحملت زواج بنتين وولد منهم".

وأضافت: "عملت بعدد من المهن لدرجة أنني كنت أحمل الخضر والفاكهة على كتفي لأوفر ربع جنيه في الشادر وأحمل شيكارة البطاطس لتوفير 50 قرشًا هي أجرة الشيال، وأنا أيضا موظفة بمديرية الزراعة، وكان مؤهلي دبلوم زراعة وأكملت تعليمي إلى أن تخرجت في معهد التعاون الزراعي".

وأشارت “سناء ” إلى أن الجميع رحب بها في العمل كسائق ميكروباص، متابعة:" في بداية الأمر كنت أعمل على خط إسنا/ قنا برحلتين 260 كيلومترًا ذهابًا وإيابًا، لكن الأمر كان صعبًا عليَّ خاصة أن أبنائي كانوا ينتظرونني خوفًا علي، وكرمني الله أن عملت على خط الجامعة وكان الطالبات أكثر سعادة بذلك وجميعهن كان يطلب رقم هاتفي لشعورهنَّ معي بالأمان، ثم عملت على خط قوص /قنا وفي نهاية الأمر خط قنا /نجع حمادي".

أهم الصعوبات التي واجهتها

واستطردت: "الأمر كان مستغرب في البداية على الأهالي وواجهت انتقادات كثيرة لكن تغير الوضع بعد ذلك ووجدت الكثير يساعدني في الموقف، حتى ضباط المرور كانوا في حالة استغراب ولكن اعتادوا الأمر".

وأشارت إلى أن المواقف الصعبة هي التي تجعل الإنسان أكثر صلابة وقوة والكل في النهاية يحتاج أن تكون صلبًا وقويًّا وإذا سقطت الأم سقطت الأعمدة كلها فالأم هي العصب والعمود للمنزل وهذه هي حكمة الله، كما يقول المثل الصعيدي: “إن ماتت أمك كُل الجمر وإن مات أبوك كُل التمر”.

وأكدت أن الحياة كفاح والإنسان عليه بالصبر من أجل استكمال تلك الحياة الصعبة، متمنية أن يكلل الله رحلة كفاحها بالحج إلى بيت الله الحرام.

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