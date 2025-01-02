بـ600 جنيه للمصريين، فتح باب التسجيل لدورة اللغة الإسبانية بجامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في دورة اللغة الإسبانية (المستوى الأول)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

فتح باب التسجيل لدورة اللغة الأسبانية - المستوى الأول

تتكون الدورة من 8 مستويات متكاملة، حيث يستغرق كل مستوى 24 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربون في نهاية كل مستوى على شهادة معتمدة تُؤكد اجتيازهم المستوى المطلوب.

تعلم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة حلوان

ويُهيب المركز بجميع الراغبين في تعلم اللغة الإسبانية الإسراع بالتسجيل بمقر كلية الآداب بالدور الأرضي، حيث تبلغ التكلفة 600 جنيه للطالب المصرى مع صورة البطاقة الشخصية، و150 دولارًا للطلاب الوافدين مع صورة جواز السفر.

الاستفسار التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم: 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من المعلومات:



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