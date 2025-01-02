الخميس 02 يناير 2025
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إنشاء مطبات صناعية بطريق مصر - أسوان الزراعي (صور)

عمل مطبات صناعية
عمل مطبات صناعية بطريق مصر أسوان الزراعي

أكد حسين الزمقان رئيس مركز ومدينة قوص، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تم إقامة عدد من نقاط التهدئة مطبات صناعية بطريق مصر أسوان الزراعي، التي قد يمثل العبور دونها خطورة على أرواح المارة والسكان القاطنين بتلك المناطق.

أوضح رئيس المركز حسين الزمقان أنه تم ورود عدد من الشكاوى تطالب بإقامة عدد من نقاط التهدئة مطبات صناعية، وعلي إثرها تم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكبارى وتم تشكيل لجنة فنية أشرف علي أعمالها كل من طارق فوزي وفراج الوحش نائبي رئيس المركز وممثلين عن الهيئة، وتم عمل معاينة على أرض الواقع لتحديد الأماكن التي يشكل العبور منها خطورة علي حياة المواطنين وكذا تحديد مدي احتياجها لإنشاء مطبات صناعية كانت أو صوتية.

إنشاء مطبات صناعية بقنا

وأشار الزمقان إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مطبات صناعية بثلاث مناطق أمام مدخلي العليقات والمسيد ونجع الكدادبة، لافتا أنه تم الانتهاء من إقامة مطبات أسفل جسم محور الشهيد باسم فكري في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لنجع الكدادبة وكذلك تم عمل مطب بالمنطقة المواجهة لكوبري المسيد، مؤكدا أنه تم عمل المطبات وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المقررة من قبل الهيئة التي تضمن سلامة قائدي السيارات من جهة وتحقق الامن والسلامة للمشاة من جهة أخرى.

وقدم رئيس المركز حسين الزمقان شكره لمسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري علي استجابتهم الطلبات الأهالي، مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وحل كافة مشاكلهم في كافة القطاعات الخدمية.

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