"المحامين" تناشد أعضاءها المشتركين بصندوق التكافل بسرعة سداد الرسوم المتأخرة

ناشدت النقابة العامة للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية، من المشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي، بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة، والذين يستحق فصلهم من الصندوق فصلًا نهائيًا في يناير ٢٠٢٦ لأنهم بذلك يكونون قد تأخروا خمس سنوات كاملة عن السداد.



صندوق تكافل المحامين

وأوضحت النقابة أن مدة الخمس سنوات بدأت منذ عام 2021 وحتى نهاية عام 2025، مشددة على أنهم إذا لم يسددوا الاشتراكات خلال عام 2025، سيتم فصلهم فصلًا نهائيًا طبقًا للائحة المنظمة لذلك.

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