الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

"المحامين" تناشد أعضاءها المشتركين بصندوق التكافل بسرعة سداد الرسوم المتأخرة

مجلس نقابة المحامين،
مجلس نقابة المحامين، فيتو

ناشدت النقابة العامة للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية، من المشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي، بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة، والذين يستحق فصلهم من الصندوق فصلًا نهائيًا في يناير ٢٠٢٦ لأنهم بذلك يكونون قد تأخروا خمس سنوات كاملة عن السداد.


صندوق تكافل المحامين 

وأوضحت النقابة أن مدة الخمس سنوات بدأت منذ عام 2021 وحتى نهاية عام 2025، مشددة على أنهم إذا لم يسددوا الاشتراكات خلال عام 2025، سيتم فصلهم فصلًا نهائيًا طبقًا للائحة المنظمة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس نقابة المحامين صندوق تكافل المحامين المحامين
ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 2 يناير 2025

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدلات حكام الدوري المصري الممتاز بعد زيادتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية