وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدد من المدن

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات إزالة لمخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ ومنشآت تحت ولاية أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة إجمالية حوالي 102 فدان المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "، وذلك بدون سند من القانون.

كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة حوالي 3 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "بدون سند قانوني.

ونص قرار لوزير الإسكان على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 110 بالحديقة الدولية (B)، بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تعديلات بالدور الأرضى وتقسيم البدروم وعمل غرفة مصعد على السطح، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص والاشتراطات الصادرة للقطعة.

ونص قرار آخر للمهندس شريف الشربيني، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في تنفيذ قواعد خرسانية لعدد 4 عمارات، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.

مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام

كما عقد الوزير اجتماعا مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشاري المشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

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