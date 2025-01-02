الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

بعد الإعلان عن انتهاء إعداده.. ألغام في طريق مشروع قانون الأحوال الشخصية.. الحضانة والرؤية والاستضافة أبرزها.. وتوقعات بإقراره في الفصل التشريعي الحالي

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لاستقبال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك بعدما أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون، عن الانتهاء من صياغة جميع مواد القانون الجديد الذى يأتي في 3 أقسام هي: الولاية على النفس، والولاية على المال، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

ألغام مشروع قانون الأحوال الشخصية

وترصد فيتو أبرز التحديات أمام مشروع القانون والتي وصفها البعض بالألغام، نظرا إلى اختلاف الرؤى بين أطراف القانون بشأنها، ومنها الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة.

ووفقًا لما تم إعلانه من ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تم إعداد سن الحضانة ليكون 15 عامًا للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.

ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية

وحول ترتيب الحضانة، فهي تبدأ في مشروع القانون الجديد، بالأم ثم الأب، وذلك بعدما كان الترتيب وفق القانون الحالي: “الأم ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت…”، الأمر الذى يشير إلى الدفع بالأب في المرتبة الثانية من الترتيب، وهو الأمر الجديد تلبية لمطالب العديد من الآباء والآراء، بعد أن كانت مرتبته متأخرة في القانون الحالي.

وفيما يتعلق برؤية الأطفال، فوفقًا لما تم إعلانه عن مشروع القانون فقد فتح المجال فيما يخص الرؤية بحيث تكون في الأماكن التي توافق عليها الدولة أو توفرها الدولة، كما تم إضافة الرؤية الإلكترونية سواء داخل أو خارج مصر مثل واحد مريض ولا يرغب في النزول ويريد في رؤيتهم، وذلك بعدما كانت الرؤية قاصرة داخل الأندية أو مراكز الشباب.

ونص مشروع القانون الجديد على أن من لا ينفق على أبنائه يجوز للأم تقديم طلب لرفض الرؤية الأطفال ويمنع من رؤيتهم، وإذا رفضت الأم تنفيذ الرؤية للأب في حالة إنفاقه على الأطفال تنتقل الحضانة منها إلى الأب.

وفيما يتعلق بـ الاستضافة، وهو أمر مستحدث ليس موجودًا في القانون الحالي، تم تغيير مسمى الاستضافة إلى الاستزارة ومدتها في الشهر (حوالى 10 ساعات) وفي السنة (حوالى 15 يومًا)، إذا امتنع الأب عن إعادة الأطفال الى أمهم بعد الاستزارة يمنع عنها مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تكون تلك المواد الخاصة بالحضانة والرؤية والاستضافة، مثار جدل بين أطراف القانون.

لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

وكان المستشار محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أعلن عن الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن 355 مادة مقسمة إلى ثلاثة أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.

وقال: إن هناك 60 مادة في مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهي مواد ليست متعلقة بالشريعة، ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.

وأكد أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفي حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.

وقال رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: عقب صدور القانون رسميًّا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.

طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي

ومن المقرر أن ترسل وزارة العدل بعد الانتهاء من مراجعة وصياغة مشروع القانون بشكل نهائي،   مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.

إحالة مشروع القانون لمجلس النواب

ومن المتوقع إحالة  مشروع القانون لمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ليبدأ مناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي فى يناير 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحوال الشخصية الرؤية الإلكترونية الرؤية والاستضافة المسيحيين الولاية علي المال الولاية علي النفس ترتيب الحضانة قانون الأحوال الشخصية مجلس النواب مشروع قانون الاحوال الشخصية

مواد متعلقة

بعد موافقة صحة النواب، عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية

مفاجآت بقانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الحضانة والرؤية والطلاق (فيديو)

تفاصيل سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب.. إطلاق حوار مجتمعى حول التعديلات بناء على توجيهات الرئيس.. وزير الشئون القانونية والنيابية: التشريع يمس 100 مليون مصري

أبرزها الأحوال الشخصية، الحكومة تسحب 17 مشروع قانون من البرلمان
ads

الأكثر قراءة

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس 2-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية