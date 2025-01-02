انتهاء التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 5 يناير.. التعليم تحدد ضوابط التقييم النهائي.. وخبير تربوي يكشف المزايا

ينتهي تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الأحد الموافق 5 يناير من التقييمات المبدئية داخل المدارس، على أن يتم تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.

ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025 لكلٍّ من الصف الأول والثاني الابتدائي.

أرسلت الإدارة المركزية للتعليم الابتدائي، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، بشأن تقييمات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الجديد.

مواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الجهود التي تبذلها بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

ضوابط تقييم الصف الاول والثاني الابتدائي

وطبقًا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ عند تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفق ما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري:

1- (يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية").

2- مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ على أن يتم:

3- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

4- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

5- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي

حددت الوزارة أنه اعتبار الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٥ / ١ / ۲۰۲٥ مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي (تقييم مبدئي).

على أن تعقد التقييمات النهائية اعتبارًا الفترة من ١/١٦/ ٢٠٢٥ حتى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥.

ومن جانبه كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، عما يستفيده تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائي من التقييمات، بالرغم من وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بالتقييمات المبكرة للأطفال.

وقال أستاذ التربية بجامعة عين شمس: إن هذه التقييمات لها عديد من الفوائد حال مراعاة التطبيق السليم لها منها:

. الكشف المبكر على الأطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة والكتابة مما يفيد في معرفة الأسباب وعلاجها بشكل سليم

. تعويد الطفل على جو الأختبارات من سن مبكرة ومن ثم لا يصاب بالصدمة عندما تطبق عليه في مراحل تالية

. توجيه أولياء الأمور اهتمامًا أكبر بالتزام أولادهم في تلك الصفوف بالحضور لأنه شرط أساسي للنجاح، مع العلم أنه في ظل السنوات السابقة كان هناك عدد غير قليل من أطفال تلك الصفوف لا يذهبون إلى المدرسة إلا أيامًا معدودة طوال الفصل الدراسي مما أثر سلبًا على مستواهم الدراسي فيما بعد

. ضمان تحصيل الطفل المعلومات والمهارات الأساسية في تلك الصفوف والتى تعتبر أساسًا لتعلمه كل المواد الدراسية في كل الصفوف التالية؛ إذ إن مهارات القراءة والكتابة هي أساس كل أنواع التعلم

. توفير الفرصة لولي الأمر لاتخاذ القرار المناسب لنقل ابنه من مدرسة إلى أخرى أو من نمط تعليم (مثل اللغات) إلى نمط آخر(مثل العربي) في حال تعثر ابنه لأسباب ترجع إلى تلك المدرسة أو التعليم، وخاصة أن التحويل من نمط تعليم إلى آخر يكون أكثر صعوبة على التلميذ كلما تقدم في سنوات الدراسة.

. كسر حاجز الخوف بين الطفل والمدرسة في ضوء تعود الطفل على الحضور والالتزام في المدرسة وبالتالي ألفته بها.

. تحقيق نوع من العدالة بين التلاميذ، ومكافأة كل منهم على قدر جهده.

. تمكين أولياء الأمور من اكتشاف مواهب أولادهم في سن مبكرة ومن ثم تنميتها.



وأشار شوقي إلى أنه لتحقيق كل تلك الفوائد مرهون بما يلى:



. عدم إجبار الطفل على الكتابة بشكل مبالغ فيه، وأن تكون الاسئلة في أغلبها إما اختيار من متعدد أو صح وخطأ أو توصيل أو كتابة الكلمة (واحدة) الناقصة .

. عدم المقارنة بين أداء الأطفال في التقييمات، ومكافأة الكل على اجتياز التقييمات.

. إضافة جو من البهجة أثناء التقييمات مثل تزيين الفصل.

. عدم وجود أشخاص غرباء ولو حتى معلمين لم يدرسوا للطفل أثناء الامتحانات، بل لا بد من وجود معلمته التى يألفها فقط حتى لا يشعر بالخوف.

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