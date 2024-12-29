بعد تعطيل الدراسة غدا، تعليم الإسكندرية تقرر ترحيل التقييمات إلي الخميس

أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، انه تقرر غدا تعطيل الدراسة في كافة المدارس وتأجيل التقييمات الخاصة بالصفوف الاولي، بناء على قرار محافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن. وذلك لسوء الأحوال الجوية المتوقع غدا.

وأضاف ابوزيد، انه تقرر ترحيل التقيمات المبدئية لقياس السلوك الفردي والجماعي لتلاميذ الصف الأول والثاني الأبتدائي لمادة الرياضيات ومتعدد التخصصات والتي كان مقرر له غدا الي يوم الخميس المقبل ٢ يناير.

والازهر يعلن ترحيل اليوم

كما تقرر تعطيل الامتحانات غدًا، الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، في جميع معاهد منطقة الإسكندرية الأزهرية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية بالمحافظة، بناءً على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

وسيتم تأجيل امتحانات يوم غد إلى اليوم التالي لآخر يوم من الامتحانات المجدولة، وبالنسبة لامتحان المستوى الرفيع بالمعاهد النموذجية، سيتم إجراؤه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

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