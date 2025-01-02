الخميس 02 يناير 2025
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بدء تفعيل لائحة غرامات 2025 بالسكك الحديد.. تعرف على التفاصيل

السكك الحديد فيتو
السكك الحديد فيتو

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد، تفعيل وتطبيق لائحة الغرامات مع بداية 2025 لفرض النظام داخل القطارات وعلى الارصفة لتقديم افضل خدمة للركاب. 

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة، والتي تراوحت بين 15 جنيهًا وتصل إلى 421 جنيها، وفقًا للائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات.


قائمة غرامات استقلال القطارات بدون تذكرة

وجاءت الغرامات كالتالي:

  • ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيهًا.
  • ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيهًا.
  • القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.
  • التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيه.
  • استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة غرامة 15 جنيهًا.
  • استقلال القطارات المحسنة وتحيا مصر بدون تذكرة غرامة 20 جنيهًا.
  • استقلال القطارات الإسبانى والفرنساوى بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.
  • استقلال قطارات vib وقطارات النوم بدون تذكرة غرامة  40 جنيهًا.
  • استقلال القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية والثالثة المكيفة بدون تذكرة غرامة 50 جنيهًا.

لائحة العقوبات والمخالفات والجزاءات لركاب القطارات

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، عن تفاصيل الإجراءات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من القانون الخاص بالسكك الحديدية.

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات اعتماد لائحة الهيئة بشأن العقوبات والمخالفات والجزاءات بخصوص الركاب.

 


وقال المصدر: إن السكك الحديدية حتى عام 2018 كانت لا تملك لائحة محددة لتطبيق الغرامات على الركاب، ولكن الهيئة تعمل وفقًا لقرار سيادي يحدد هذه الغرامات، وهذا القرار كان منذ قديم الأزل وبالتالي فقد أجزاء كبيرة من قيمته خاصة أن بعض الغرامات لا تتخطى جنيها واحدا وبالتالى لابد من تعديل الغرامات والجزاءات.

ومن أهم الغرامات التي تحاول الهيئة إدراجها وتوصيفها غرامة استقلال المواطن للقطار وبصحبته حيوانات، أو أمتعة كبيرة أو آلات حادة تهدد حياة الركاب، وتخطط السكك الحديد لتحديد الغرامة في هذه المتعلقات بناء على الوزن التقديري لها، باعتبارها بضائع تم شحنها بالسكك الحديدية.

وتشمل قائمة غرامات السكك الحديدية، غرامة استقلال القطار بدون تذكرة وغرامة التدخين وغرامة الركوب بتذكرة غير مناسبة لدرجة الراكب حيث لا يمكن استقلال القطارات بتذكرة في درجة أعلى من درجاتها إلا بعد دفع المستحق قانونا، وغرامة الجلوس في مقعد محجوز للغير ويضاف إلى هذه الغرامات غرامة حمل أشياء قذرة، ومواد كيماوية، وتسلق الأسوار وإلقاء القمامة وتشويه المحطات.

وحددت السكك الحديدية العديد من النقاط المهمة بالقانون الجديد للسكك الحديدية والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا حول نظام محكم للغرامات ككل يشمل وضع مادة صريحة بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لاتقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل من يخالف قانون السكك الحديدية، وبالتالي أصبح القانون بوابة يمكن من خلالها مضاعفة الغرامات الموقعة على الراكب عشرات الأضعاف.

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