الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

طلب عاجل من جروس للزمالك للتعاقد مع 4 صفقات جديدة

جروس، فيتو
جروس، فيتو

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس طالب إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

جروس يطلب 4 صفقات جديدة

وكشف المصدر، أن جروس طالب إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع مهاجمين ولاعب وسط مدافع وجناح، على أن يتم حسم الصفقات خلال الساعات المقبلة.

يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليه الأهلي وسيراميكا والمصري برصيد 12 نقطة بعد انتهاء الجولة السابعة.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة مؤجلة مع سموحة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري وحال فوز الأهلي سينفرد بالقمة وحيدًا.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة
6 زد اف سي 10 نقاط 
7 فاركو 10 نقاط 
8 بتروجيت 9 نقاط 
9 الاتحاد السكندري 9 نقاط 
10 البنك الأهلي 8 نقاط 
11 غزل المحلة 8 نقاط 
12 طلائع الجيش 8 نقاط 
13 الإسماعيلي 7 نقاط 
14 حرس الحدود 6 نقاط 
15 إنبي 6 نقاط 
16 الجونة 6 نقاط 
17 سموحة 5 نقاط 
18 مودرن سبورت 5 نقاط 

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